В Саратове после атаки БПЛА открыли горячую линию для жителей

В Саратове несколько жилых домов получили повреждения в результате атаки беспилотников. Для помощи гражданам открыта круглосуточная горячая линия, сообщил глава города Игорь Молчанов.

По словам чиновника, в квартирах частично выбиты стёкла. По поручению губернатора региона Романа Бусаргина администрация организовала работу по оценке ущерба. Сейчас специалисты проводят поквартирный обход пострадавших объектов.

Молчанов пообещал, что всем жителям окажут необходимую помощь. Обратиться можно по телефонам: 8-929-777-68-32 и 8-8452-96-07-70.

Напомним, в Саратове сегодня из-за ударов беспилотников пострадала инфраструктура жилого фонда — в нескольких зданиях осколками выбило остекление. По предварительным данным, за помощью к медикам обратились двое местных жителей.