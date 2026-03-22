В Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, возможны перебои со связью

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал глава региона.

Ранее FPV-дроны ВСУ атаковали село Сачковичи в Климовском районе Брянской области. В результате удара пострадал работник местного сельхозпредприятия — его оперативно доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.