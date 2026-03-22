В Псковской области объявлена угроза атаки БПЛА

В воздушном пространстве Псковской области объявлена угроза атаки беспилотников, возможно замедление мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в Мах.

По словам главы региона, в связи с опасностью БПЛА оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Демьянки в Стародубском муниципальном округе. В результате удара погиб мирный житель.