Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 14:44

В небе над Ленинградской областью сбили два беспилотника

ЗРПК «Панцирь-С», стоящий на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата ВСУ над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. После этого в Санкт-Петербурге начались масштабные сбои в работе мобильного интернета. Количество жалоб от пользователей резко возросло в течение нескольких часов: только в 15:00 было зарегистрировано около 400 обращений. Помимо проблем с доступом в интернет, жители города сообщают также о перебоях в работе сотовой связи.

Наталья Афонина
