22 марта, 11:16

Сальдо показал, как российский FPV-дрон тараном уничтожил БПЛА ВСУ

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Расчёт ПВО группировки «Днепр» уничтожил украинский разведывательный дрон в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Расчёт ПВО группировки «Днепр» уничтожил украинский разведывательный дрон. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

По его словам, цель обнаружили с помощью радиолокационной станции — оператор точно определил тип беспилотника и его координаты. Информация была передана расчёту FPV-дрона, который выдвинулся на перехват и ликвидировал цель.

«В небе завязалась «дуэль»: оператор вывел дрон точно в цель и принял решение идти на таран. Прямое попадание — вражеский БпЛА уничтожен, а угроза ликвидирована», — написал глава области.

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, ранен мужчина

Воздушный таран — это то, что любят и умеют использовать российские операторы БПЛА. Ранее Life.ru рассказывал, как ВС РФ уничтожили 15 украинских беспилотников, протаранив их прямо в небе своими дронами. Среди сбитых коптеров было множество иностранных.

Владимир Озеров
