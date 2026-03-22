Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, ранен мужчина

Украинские военные нанесли удар при помощи беспилотника по гражданскому автомобилю в городе Грайворон Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Раненого мужчину госпитализировали, его машина сгорела.

Дрон ВСУ ударил по авто под Белгородом.

«В городе Грайворон FPV-дрон нанёс удар по машине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины, предварительно, диагностировали баротравму и осколочное ранение спины», — сказано в тексте.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате удара погиб мирный житель.