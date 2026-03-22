Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, ранен мужчина
Украинские военные нанесли удар при помощи беспилотника по гражданскому автомобилю в городе Грайворон Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Раненого мужчину госпитализировали, его машина сгорела.
«В городе Грайворон FPV-дрон нанёс удар по машине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины, предварительно, диагностировали баротравму и осколочное ранение спины», — сказано в тексте.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате удара погиб мирный житель.
