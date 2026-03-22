Жители Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета

В Санкт-Петербурге зафиксированы масштабные сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу цифровых сервисов.

Количество жалоб резко возросло в течение нескольких часов. Только в 15:00 было зарегистрировано около 400 обращений от пользователей. Помимо проблем с доступом в интернет, жители города жалуются также на перебои с сотовой связью.

Между тем, в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что возможны перебои со связью.