Жители Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
В Санкт-Петербурге зафиксированы масштабные сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу цифровых сервисов.
Количество жалоб резко возросло в течение нескольких часов. Только в 15:00 было зарегистрировано около 400 обращений от пользователей. Помимо проблем с доступом в интернет, жители города жалуются также на перебои с сотовой связью.
Между тем, в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что возможны перебои со связью.
