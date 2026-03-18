Москвичи начали получать СМС о возможных ограничениях в работе мобильного интернета

Жители Москвы начали получать уведомления о возможных ограничениях мобильного интернета. Сообщения приходят от операторов связи. В тексте говорится о временных мерах, связанных с обеспечением безопасности.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — указано в СМС.

Ограничения затрагивают прежде всего центральные районы столицы. Проблемы со связью фиксируются уже вторую неделю. Власти ранее объясняли возможные перебои именно вопросами безопасности.

Ранее об ограничении мобильного интернета заявили жители и гости Санкт-Петербурга. Комитет по информатизации и связи советует гражданам использовать городскую сеть Wi-Fi SPB_FREE для подключения к интернету.