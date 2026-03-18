Москвичи начали получать СМС о возможных ограничениях в работе мобильного интернета
Обложка © Life.ru
Жители Москвы начали получать уведомления о возможных ограничениях мобильного интернета. Сообщения приходят от операторов связи. В тексте говорится о временных мерах, связанных с обеспечением безопасности.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — указано в СМС.
Ограничения затрагивают прежде всего центральные районы столицы. Проблемы со связью фиксируются уже вторую неделю. Власти ранее объясняли возможные перебои именно вопросами безопасности.
Ранее об ограничении мобильного интернета заявили жители и гости Санкт-Петербурга. Комитет по информатизации и связи советует гражданам использовать городскую сеть Wi-Fi SPB_FREE для подключения к интернету.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.