Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 16:41

Москвичи начали получать СМС о возможных ограничениях в работе мобильного интернета

Обложка © Life.ru

Жители Москвы начали получать уведомления о возможных ограничениях мобильного интернета. Сообщения приходят от операторов связи. В тексте говорится о временных мерах, связанных с обеспечением безопасности.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — указано в СМС.

Ограничения затрагивают прежде всего центральные районы столицы. Проблемы со связью фиксируются уже вторую неделю. Власти ранее объясняли возможные перебои именно вопросами безопасности.

Ранее об ограничении мобильного интернета заявили жители и гости Санкт-Петербурга. Комитет по информатизации и связи советует гражданам использовать городскую сеть Wi-Fi SPB_FREE для подключения к интернету.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar