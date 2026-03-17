Жителей и гостей Петербурга предупредили о возможном отключении мобильного интернета

Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о возможном временном прекращении работы мобильного интернета. Как передаёт пресс-служба городского комитета по информатизации и связи, отключения могут произойти по соображениям безопасности.

«В целях безопасности в городе возможны отключения мобильного интернета», — говорится в сообщении в мессенджере MAX.

Комитет по информатизации и связи советует гражданам использовать городскую сеть Wi-Fi SPB_FREE для подключения к интернету.

Ранее Минцифры России обновило список цифровых платформ, сохраняющих работоспособность при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности, включив в него наиболее значимые и востребованные российские сервисы по согласованию с органами безопасности. В обновлённый перечень вошли банки ВТБ и ПСБ, служба доставки СДЭК, медиаресурсы ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», а также сервисы ФНС.