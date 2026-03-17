Белый список сервисов 2026: что работает при отключении мобильного интернета и как это устроено Оглавление Что такое «белый список» и зачем он нужен Как работает система «белых списков» Какие сервисы точно входят в «белый список»: полный перечень по категориям Государственные сайты и «Госуслуги» Банки, маркетплейсы, доставка Соцсети, СМИ, развлечения Почему даже «белые» сайты иногда не грузятся Что делать, если не работает нужный сайт: советы пользователям Побочные эффекты: рост спроса на проводной интернет Часто задаваемые вопросы А такси в списке? Работает ли интернет в метро Москвы? Что происходит с ресурсами, которые заблокированы? Что входит в «белый список» при отключении мобильного интернета? «Госуслуги», банки, маркетплейсы, доставка — полный перечень и как это работает — в материале Life.ru. 17 марта, 12:15

В марте 2026 года пользователи всё чаще сталкиваются с временными ограничениями мобильной и сотовой связи. Теперь ограничения коснулись не только регионов, но и столицы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо.

«Принимаются системные меры для обеспечения безопасности граждан. И по мере того, как киевский режим предпринимает всё более изощрённые методы для атак, необходимы всё более технологические меры для обеспечения безопасности граждан», — так Песков объяснил ограничения связи в Москве.

13 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в Москве заработали «белые списки». Как отметил один из собеседников издания, ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем, сейчас же она заработала «полноценно».

Что такое «белый список» и зачем он нужен

С технической точки зрения «белый список» при отключении интернета — это официально утверждённый Минцифры РФ реестр социально значимых ресурсов, доступ к которым операторы связи обязаны поддерживать даже в условиях ограничения сети. Первая версия такого перечня появилась ещё в сентябре 2025 года, когда власти тестировали сегментацию трафика. Сегодня «белый список» Минцифры регулярно пополняется новыми банковскими приложениями, сервисами и СМИ. Об этом ведомство сообщает в своих пресс-релизах в соцсетях и на сайте.

Главное требование для попадания в этот реестр — абсолютная локализация. Все вычислительные мощности, серверы и базы данных ресурса должны находиться исключительно на территории России. У сайта обязан быть открытый российский IP-адрес без использования зарубежных прокладок.

Зачем вообще вводятся такие ограничения сети? В первую очередь это связано с вопросами безопасности и защитой от угроз со стороны беспилотников. Дроны теряют ориентацию в пространстве без стабильного сигнала GPS и мобильной сети. Дополнительно контроль трафика позволяет спецслужбам оперативно выявлять и купировать массированные кибератаки.

Как работает система «белых списков»

Когда объявляется режим ограничения, провайдеры связи не «перерезают кабель» и не выключают оборудование полностью. Вместо этого они меняют правила маршрутизации. Ваш смартфон продолжает отправлять радиосигнал на ближайшую вышку сотовой связи. Далее этот сигнал попадает на специальное фильтрующее оборудование провайдера (системы DPI — Deep Packet Inspection).

Оборудование мгновенно анализирует, к какому именно IP-адресу обращается ваш телефон. Если этот адрес занесён в базу доверенных ресурсов, система пропускает пакет данных — и сайт открывается. Если адреса в базе нет — запрос просто сбрасывается. Именно так «белый список» операторы связи реализуют на практике, отделяя важный трафик от всего остального потока данных. Это похоже на строгий фейсконтроль: пропускают только тех, кто есть в заранее утверждённых списках.

Какие сервисы точно входят в «белый список»: полный перечень по категориям

Государственные сайты и «Госуслуги»

В эту категорию входят ресурсы, отключение которых парализует работу государственных институтов и документооборот граждан.

«Госуслуги» во всех регионах.

Сайты правительства, Администрации Президента и всех федеральных министерств.

Официальный сайт Почты России и система маркировки товаров «Честный знак».

Ресурсы Центрального банка и официальный портал платёжной системы «Мир».

Система ГИС ЖКХ для бесперебойной оплаты коммунальных услуг.

Сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС) для работы кабинетов налогоплательщика.

Банки, маркетплейсы, доставка

В «белый список» входят ключевые банки, известные маркетплейсы, службы доставки, железнодорожные операторы для покупки билетов, а также операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур».

Соцсети, СМИ, развлечения

Продолжат работу отечественные видеохостинги и мессенджеры, порталы сетей ресторанов быстрого питания, сервис краткосрочной аренды автомобилей, сайты ведущих информационных агентств, изданий и телеканалов, а также онлайн-кинотеатров.

Почему даже «белые» сайты иногда не грузятся

Несмотря на чёткие правила, система работает неидеально. Нередко частичное отключение мобильного интернета Москва, Ростов или Воронеж ощущают одинаково: даже разрешённые приложения начинают зависать. Это происходит из-за сложной технической архитектуры современных цифровых продуктов. Текстовая часть страницы может легко загружаться с российского сервера, входящего в реестр. Однако шрифты, картинки или скрипты аналитики часто подтягиваются со сторонних облачных хранилищ (CDN), которые под блокировку попали.

В результате приложение бесконечно пытается загрузить заблокированный элемент и не показывает пользователю вообще ничего. Сильнее всего страдают сервисы, завязанные на внешние базы данных и API-интерфейсы. Например, банковское приложение может успешно пустить вас в личный кабинет, но при попытке загрузить курс валют со стороннего сервера выдаст ошибку тайм-аута.

Что делать, если не работает нужный сайт: советы пользователям

Если сайт из разрешённого перечня отказывается открываться, в первую очередь исключите банальные причины. Убедитесь, что у вас положительный баланс на номере, поскольку при минусе операторы блокируют любой трафик.

Проверьте тип сети. Для корректной работы системы фильтрации часто требуется сигнал стандарта LTE, поэтому принудительно переведите телефон в режим 4G.

Перезагрузите модуль связи. Включите авиарежим на десять секунд и выключите его обратно — это заставит смартфон заново авторизоваться на ближайшей вышке.

Очистите кэш приложения, которое выдаёт ошибку.

Если вы ищете ответ на вопрос, как проверить входит ли сайт в «белый список», ориентируйтесь только на официальные заявления Минцифры и пресс-релизы самих компаний. Единого онлайн-сервиса с кнопкой «проверить сайт» пока не существует.

Побочные эффекты: рост спроса на проводной интернет

Частые перебои с сотовой связью сильно меняют потребительские привычки россиян. Главным побочным эффектом стал резкий рост спроса на проводной домашний интернет. В регионах провайдеры фиксируют увеличение количества новых подключений на 3–8% в месяц, а в сегменте бизнеса этот показатель иногда достигает 40%. Люди массово подключают резервные каналы связи в квартиры и офисы.

Параллельно наблюдается настоящий бум продаж мощных домашних роутеров. Пользователи поняли, что фиксированный широкополосный доступ гораздо реже попадает под ковровые блокировки, направленные на подавление мобильного сигнала для дронов. Владельцы кафе и ресторанов также активно развивают свои публичные сети Wi-Fi, чтобы удержать клиентов, которые не могут расплатиться переводом или загрузить QR-код из-за проблем с мобильным интернетом.

Часто задаваемые вопросы

А такси в списке?

Вопрос, почему не работает такси, становится главной загадкой для пассажиров. Проблема кроется не в блокировке самого приложения, а в нарушении работы систем геопозиционирования (GPS). Приложение может запуститься, но оно просто не способно определить ваши координаты и передать их водителю, из-за чего заказ сбрасывается или расчёт стоимости выдаёт ошибку.

Работает ли интернет в метро Москвы?

Многих интересует, работает ли «белый список» в метро при масштабных сбоях. Подземка имеет собственную изолированную инфраструктуру связи. Там работает отдельный провайдер публичного Wi-Fi. Если ограничения касаются исключительно сотовых вышек на поверхности города, Wi-Fi в вагонах может функционировать в штатном режиме без всяких списков. Но если глушение сигнала затрагивает и подземные узлы связи, то тогда ограничения применяются и под землёй. В таком случае в метро у вас будут открываться только «Госуслуги», банки и новостные сайты из официального перечня.

Что происходит с ресурсами, которые заблокированы?

Любые платформы и ресурсы с ограничением доступа со стороны Роскомнадзора не будут работать при переходе оператора на резервную схему. Если сервис заблокирован в России официально, он ни при каких условиях не попадёт в защищённый реестр. Чтобы ваш смартфон стабильно открывал государственные порталы и банковские приложения в моменты локальных сбоев, у вас должны быть выключены любые сторонние профили маршрутизации трафика на устройстве. В конечном итоге «белый список» сервисов — это инструмент экстренного доступа, главная задача которого — обеспечить базовую безопасность и комфорт граждан в периоды нестабильной работы привычных каналов связи.

Авторы Анна Розанова