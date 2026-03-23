Над Ленобластью сбили 11-й беспилотник

Одиннадцатый украинский беспилотник сбит силами ПВО над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, всё произошло в Гатчинском районе. Предварительно, атака обошлась без пострадавших и разрушений.

Из-за продолжающейся атаки остаётся закрытым петербургский аэропорт Пулково. Там ограничения ввели ещё вечером 22 марта.