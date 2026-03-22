В аэропорту Пулково вновь ввели ограничения на полёты
В аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении трёх беспилотников ВСУ над регионом. К счастью, никто не пострадал. Позже стало известно о сбитии ещё двух.
