Над Ленинградской областью сбили ещё два беспилотника

Ещё два беспилотника сбиты силами противовоздушной обороны Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. К настоящему моменту всего уничтожены пять дронов противника.

«Ещё 2 беспилотника силами ПВО уничтожено над Ленобластью. Боевая работа продолжается», — написал он.

Ранее Александр Дрозденко предупредил об атаке беспилотников на регион. Скорость мобильного интернета в Ленобласти занижена для обеспечения безопасности.