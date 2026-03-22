Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника самолётного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным военного ведомства, противник потерял: 671 самолёт, 284 вертолёта, 126 137 беспилотников, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 423 танка и других боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 999 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 57 480 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что ВС РФ нанесли удар по объектам подготовки украинских сил, расположенным на восточной окраине Сум. В результате атаки пострадали свыше 60 человек, включая добровольцев, входивших в состав подразделений специального назначения.