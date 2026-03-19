Российские подразделения установили контроль над новыми территориями в Донецкой Народной Республике. В ходе успешных наступательных операций удалось освободить два населённых пункта — Павловку и Федоровку Вторую.

Официальное подтверждение поступило от представителей Министерства обороны Российской Федерации. В военном ведомстве уточнили, что за операцию отвечали две группировки войск.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики», — отметили в министерстве.

Одновременно с этим значимые результаты показала группировка «Центр». Именно ее бойцы, действуя решительно, выбили противника из Павловки.

Эти локальные успехи являются частью планомерной работы по продвижению российских сил на данном направлении.

В настоящее время на занятых участках проводятся мероприятия по закреплению позиций. Ожидается, что контроль над этими точками позволит улучшить тактическое положение наших соединений для дальнейших задач.

Ранее Министерство обороны России официально подтвердило взятие под контроль населённого пункта Александровка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Успешная операция стала результатом слаженной работы военнослужащих.