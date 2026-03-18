Министерство обороны России официально подтвердило взятие под контроль населённого пункта Александровка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Успешная операция стала результатом слаженной работы военнослужащих.

Зачистку и установление контроля над территорией провели бойцы группировки войск «Запад». В ведомстве подчеркнули, что это стало возможным благодаря «активным и решительным действиям» личного состава.

Освобождение данного участка местности является частью планомерного продвижения армии РФ на Донецком направлении. Сейчас саперы и профильные специалисты проводят на объекте необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

После взятия населенного пункта российские подразделения продолжают удерживать инициативу на линии боевого соприкосновения. Командование ведёт дальнейшее планирование задач по укреплению позиций в этом секторе.

Местные жители, остававшиеся в районе до завершения активных столкновений, теперь находятся под защитой российских военных. Обстановка в освобождённой зоне постепенно стабилизируется.

Накануне сообщалось об успешном продвижении российских подразделений в зоне СВО. Бойцы группировки «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. Одновременно подразделения группировки «Южная» освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике.