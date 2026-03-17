Министерство обороны России сообщило об успешном продвижении своих подразделений. В ходе активных боевых действий армия установила контроль над двумя населёнными пунктами.

Бойцы группировки «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. Об этом ведомство проинформировало в официальной сводке.

Одновременно с этим подразделения группировки «Южная» добились успеха на другом направлении. Военнослужащие освободили поселок Каленики, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Командование продолжает выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации. О других изменениях на линии соприкосновения военное ведомство пока не отчитывалось.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что за лишь за первую половину марта ВС РФ освободили 12 населённых пунктов. По словам офицера, темпы продвижения нашей армии остаются стабильно высокими.