«Призрак» в тылу врага: Российский боец в одиночку перехитрил ВСУ и обеспечил успех штурма

Российский боец в одиночку пробрался в тыл ВСУ в одном из населённых пунктов в Донецкой Народной Республике и вёл разведку, рассказало Минобороны. Наводчик стрелкового отделения стрелкового взвода гвардии рядовой Алексей Кадочников получил задачу, скрытно преодолел открытую местность и занял господствующую высоту прямо за спиной у противника. Военнослужащий вёл наблюдение и прикрывал основные силы ВС РФ.

«Под непрекращающимся огневым воздействием и атаками FPV-дронов противника гвардии рядовой Кадочников, действуя в головном дозоре, преодолел открытый участок местности, используя рельеф и маскировку. Выйдя в тыл врага, Алексей занял позицию на обратном скате высоты», — говорится в сообщении.

Место наблюдения было оборудовано и замаскировано. Несколько часов гвардии рядовой разведку, докладывал о перемещении и передавал координаты огневых точек ВСУ. Своии действиями Кадочников помог командованию избежать внезапного огня и успешно завершить штурм опорного пункта противника.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что за лишь за первую половину марта ВС РФ освободили 12 населённых пунктов. По словам офицера, темпы продвижения нашей армии остаются стабильно высокими.