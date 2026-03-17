Новости СВО. ВС РФ прорываются в Сумщине, ВСУ бегут из-под Сопыча, новый «Ланцет» напугал Киев, Иран грозит Зеленскому трибуналом, 17 марта Армия России проламывает оборону врага в Сумской области, в ДНР комбаты ВСУ приказали стрелять в спины своим, новый БПЛА добрался до Киева, иранский МИД угрожает Зеленскому за помощь США — дайджест Life.ru. 16 марта, 21:07 Армия России создаёт буферную зону у Курской области.

Курская область: бои за Сопычь

Группировка «Север» продолжает отодвигать противника от Курской области. В сумском селе Сопычь украинские подразделения попытались пойти в наступление, однако были разгромлены. Российские войска в свою очередь заняли новые рубежи здесь.

В район Ямного переброшены резервы Киева. ВС РФ вычислили боевиков 50-й артиллерийской бригады и уничтожили их.

За сутки нашим войскам удалось ликвидировать свыше 150 вэсэушников. Украинские формирования также потеряли американский БТР М-113, бронемашины «Казак», гаубицу М-56, станции РЭБ, пикапы, грузовики и БПЛА.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели в зоне СВО депутата Железногорской городской думы Николая Ключникова. Парламентарий ушёл на фронт в 2024 году.

— В прошлом году Николай после ранения приехал домой на лечение, но не мог сидеть сложа руки. Тогда мы с ним и познакомились: на встрече с железногорцами он очень искренне и эмоционально делился своими идеями — как усилить меры безопасности в нашем регионе, — отметил глава региона Хинштейн.

Подразделения РЭБ 44-го армейского корпуса группировки «Север» противодействуют атакам вражеских дронов. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР: зачистка Константиновки, ВСУ не жалеют своих

Российские войска наступают в ДНР на нескольких направлениях. Группировка «Центр» продолжает выполнять задачи у Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).

Военнослужащий 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шмидт сообщил о приказах командования. Сам он нёс службу как раз на Красноармейском направлении. Кроме приказа докладывать за продвижением ВС РФ ему и его сослуживцам поступил ещё один.

— Нас привезли в Гришино, мы закрепились в подвале и наблюдали, передавали информацию. Мы не уходили. Если я выйду, второй меня застрелит. Потому что такой приказ был: если один выходит, второй стреляет, — поделился военнопленный.

Бойцы группировки «Южная» нанесли поражение ВСУ у Славянска, Краматорска, Рай-Александровки и Константиновки. ВС РФ внутри Константиновки отбивают улицу за улицей.

«Ланцет» над Киевом: новинка с ИИ

Украинские источники сообщили о прилёте российского БПЛА «Ланцет» в центр Киева. Сам факт того, что этот дрон добрался до столицы, уже вызвал на Украине панику. Советник министра обороны Украины по связям с общественностью Дмитрий Бескрестнов заявил, что «Ланцет» был часть информационной войны. Якобы обломки БПЛА на майдан были сброшены с «Герани».

Сам же «Ланцет», оказавшийся в центре Киева, может быть уникальным продуктом российского ВПК.

— Предположительно, БПЛА был настроен на роевое применение: автономную навигацию, поиск целей и нанесение удара без прямой связи с оператором. На такую конфигурацию может указывать необычная маркировка на корпусе, — пишут авторы «Военной хроники».

Иран давит на Зеленского

Тегеран продолжает втягиваться в дипломатическую полемику с Киевом. Иран не может простить Зеленскому отправку на помощь США группы специалистов по уничтожению БПЛА.

— Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты. Это лишь означает соучастие и сотрудничество с агрессорами против Ирана, что повлечёт за собой международную ответственность этого государства, — заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Ранее стало известно, что киевский режим ввёл санкции против иранских компаний. Например, под ограничения Украины попала Iran Marine Industrial Company (SADRA). Фирма занимается добычей нефти и газа, которого не хватает Украине, а могли бы наладить сотрудничество.

