Военнослужащие 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской бригады имени М.И. Платова, входящей в состав российской группировки войск «Южная», приняли участие в операции по освобождению населённого пункта Каленики в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе российского казачества.

По данным Минобороны, бойцы «Южной» группировки ликвидировали около 200 боевиков ВСУ, американский бронетранспортёр, четыре артиллерийских орудия и 10 автомобилей.

«Казаки также уничтожили крупный полевой склад противника, что привело к острой нехватке снаряжения у ВСУ и сделало их более уязвимыми к новым ударам, отметили в телеграм-канале 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 17 марта, стало известно об успешном продвижении российских подразделений в зоне СВО. Бойцы группировки «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. Одновременно подразделения группировки «Южная» освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике.