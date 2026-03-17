17 марта, 14:08

Бойцы казачьей бригады имени Платова отличились при освобождении села Каленики в ДНР

Обложка © Telegram / Российское казачество

Военнослужащие 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской бригады имени М.И. Платова, входящей в состав российской группировки войск «Южная», приняли участие в операции по освобождению населённого пункта Каленики в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе российского казачества.

По данным Минобороны, бойцы «Южной» группировки ликвидировали около 200 боевиков ВСУ, американский бронетранспортёр, четыре артиллерийских орудия и 10 автомобилей.

«Казаки также уничтожили крупный полевой склад противника, что привело к острой нехватке снаряжения у ВСУ и сделало их более уязвимыми к новым ударам, отметили в телеграм-канале 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ», — говорится в сообщении.

Новости СВО. ВС РФ прорываются в Сумщине, ВСУ бегут из-под Сопыча, новый «Ланцет» напугал Киев, Иран грозит Зеленскому трибуналом, 17 марта
Напомним, что сегодня, 17 марта, стало известно об успешном продвижении российских подразделений в зоне СВО. Бойцы группировки «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. Одновременно подразделения группировки «Южная» освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
