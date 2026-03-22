Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 19:47

Остекление повреждено в жилом доме после ликвидации 10-го дрона над Ленобластью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Силы ПВО сбили десятый беспилотник над Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, дрон подавили в районе деревни Изора Гатчинского округа.

Ударная волна повредила остекление в трёх квартирах. На месте образовалась воронка, загорелась сухая трава — пожар уже потушили. Пострадавших нет. Работа по отражению атаки продолжается.

В Пулково задержали или отменили около 85 рейсов на фоне атаки БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Атака пришлась на период с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 33.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar