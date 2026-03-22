Остекление повреждено в жилом доме после ликвидации 10-го дрона над Ленобластью
Силы ПВО сбили десятый беспилотник над Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, дрон подавили в районе деревни Изора Гатчинского округа.
Ударная волна повредила остекление в трёх квартирах. На месте образовалась воронка, загорелась сухая трава — пожар уже потушили. Пострадавших нет. Работа по отражению атаки продолжается.
Ранее Life.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Атака пришлась на период с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 33.
