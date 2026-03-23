23 марта, 03:51

Двух аграриев ранило при атаке БПЛА на Брянскую область

Обложка © Life.ru

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников на агропромышленный холдинг ранения получили два сотрудника. Дроны-камикадзе атаковали посёлок Сосница Севского района, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате намеренного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранены два сотрудника предприятия», — написал глава региона в Telegram-канале.

Пострадавших увезли в больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Кроме этого в результате атаки повредило два грузовых автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно закрыли для самолётов

Этой же ночью количество сбитых над Ленинградской областью БПЛА превысило 50 штук. Во время одной из атак ВСУ в порту Приморска повредило ёмкость с топливом. В результате инцидента начался пожар. Персонал порта эвакуировали.

BannerImage
Лия Мурадьян
