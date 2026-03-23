Двух аграриев ранило при атаке БПЛА на Брянскую область

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников на агропромышленный холдинг ранения получили два сотрудника. Дроны-камикадзе атаковали посёлок Сосница Севского района, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате намеренного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранены два сотрудника предприятия», — написал глава региона в Telegram-канале.

Пострадавших увезли в больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Кроме этого в результате атаки повредило два грузовых автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью количество сбитых над Ленинградской областью БПЛА превысило 50 штук. Во время одной из атак ВСУ в порту Приморска повредило ёмкость с топливом. В результате инцидента начался пожар. Персонал порта эвакуировали.