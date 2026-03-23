Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно закрыли для самолётов

Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно прекратили принимать и отправлять самолёты утром 23 марта. Такие меры ввели из-за необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево), аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний и на информационных табло воздушных гаваней. О возобновлении работы аэропортов сообщат дополнительно.