Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно закрыли для самолётов
Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно прекратили принимать и отправлять самолёты утром 23 марта. Такие меры ввели из-за необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево), аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.
Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний и на информационных табло воздушных гаваней. О возобновлении работы аэропортов сообщат дополнительно.
Ранее аэропорты Казани и Чебоксар также временно закрыли для воздушных судов. Кроме того, пассажиров предупредили о возможных корректировках рейсов в аэропорту Калининграда. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районах Ленинградской области.
