Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 02:49

Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно закрыли для самолётов

Аэропорты Нижнекамска и Ижевска временно прекратили принимать и отправлять самолёты утром 23 марта. Такие меры ввели из-за необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево), аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний и на информационных табло воздушных гаваней. О возобновлении работы аэропортов сообщат дополнительно.

Ранее аэропорты Казани и Чебоксар также временно закрыли для воздушных судов. Кроме того, пассажиров предупредили о возможных корректировках рейсов в аэропорту Калининграда. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районах Ленинградской области.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Татарстан, Республика
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar