Аэропорты Казани и Чебоксар приостановили приём и выпуск самолётов

Аэропорты Казани и Чебоксар временно прекратили принимать и отправлять воздушные суда. Такие меры ввели из-за необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Казань, Чебоксары. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

Регулятор пояснил — ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний и в справочных службах аэропортов.

Ранее пассажиров предупредили о возможных корректировках рейсов в аэропорту Калининграда. Причина во временных ограничениях на использование воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области.