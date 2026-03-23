Беспилотник ВСУ спровоцировал пожар и повредил ЛЭП в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области зафиксировано очередное происшествие, связанное с падением беспилотного летательного аппарата. Инцидент привел к повреждению энергетической инфраструктуры. Об аварийной ситуации проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко. Чиновник уточнил, что один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе посёлка Ермилово.

Помимо нарушения целостности электросети, падение устройства вызвало возгорание растительности. На месте происшествия на территории поля оперативно работают пожарные расчёты.

Специалисты ведут тушение сухой травы, чтобы не допустить распространения пламени. Угрозы для местных жителей на данный момент нет. Аварийные бригады энергетиков уже начали подготовку к ремонтным работам.

Напомним, в Ленинградской области зафиксирована массированная попытка атаки с применением беспилотной авиации. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили налёт в течение последних суток, сбито свыше 60 БПЛА.