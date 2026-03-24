За три часа расчёты ПВО сбили 139 украинских беспилотников над регионами России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«24 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.