24 марта, 20:14

За три часа расчёты ПВО сбили 139 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«24 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.

За шесть часов над российскими регионами сбили 42 дрона ВСУ

Ранее в Хомутовском районе Курской области после атаки дрона по предприятию «Велес-агро» число пострадавших увеличилось до 13 человек. Сначала FPV-дрон ударил по территории предприятия. Погиб 55-летний водитель, ещё шесть человек получили ранения. Спустя менее часа последовал повторный удар — пострадали ещё семь человек. В общей сложности двое человек — в тяжёлом состоянии, ещё у 11 — ранения различной степени тяжести.

