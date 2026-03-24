Число пострадавших из-за удара ВСУ в курском приграничье выросло до 13

В Хомутовском районе Курской области после атаки дрона по предприятию «Велес-агро» число пострадавших увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

По его данным, сначала FPV-дрон ударил по территории предприятия. Погиб 55-летний водитель, ещё шесть человек получили ранения. Спустя менее часа последовал повторный удар — пострадали ещё семь человек.

«В общей сложности двое человек — в тяжёлом состоянии, ещё у 11 — ранения различной степени тяжести. Вся помощь будет оказана, доставляем пострадавших в центр сочетанной травмы областной клинической больницы», — написал Хинштейн.

