Российские военные провели серию мощных ударов по тыловым районам противника в нескольких областях Украины. По данным координатора подполья Сергея Лебедева, в Днепропетровской области поражены резервы ВСУ, среди погибших, вероятно, есть высокопоставленные офицеры — тела эвакуировали вертолётами в Румынию.

В Николаевской области удар пришёлся по группе недавно прибывших военных и связистов. Тела погибших вывозили на двух микроавтобусах. В Кировоградской области серьёзно повреждена узловая станция Знаменка: пострадали депо, цистерны с горючим и диспетчерская, движение поездов приостановлено.

Также под удар попал военный состав на станции Кривой Рог, над местом инцидента поднялся чёрный дым. В Черниговской области поражены подстанция «Нежинская» и тренировочный лагерь в Репках, где украинских военных обучали работе с техникой НАТО. После атаки в больницу доставили около тридцати раненых, тяжело пострадавших увезли в Чернигов на шести военных скорых.

Дополнительными целями стали военный аэродром в Певцах, с которого запускались реактивные БПЛА по Ленинградской области, и предприятие «Пожежспецмаш», ремонтирующее бронетехнику.

Ранее стало известно, что российский боец в одиночку захватил дзот ВСУ на Добропольском направлении. Внутри укрепления находились пулемётчики, которые мешали продвижению подразделений. Боец действовал ночью и использовал гранаты.