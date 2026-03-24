Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 05:06

Российский боец в одиночку захватил дзот ВСУ на Добропольском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российский военнослужащий в одиночку захватил дзот на Добропольском направлении в ДНР и ликвидировал двух бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил стрелок отряда «БАРС-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии с позывным Охало, пишет РИА «Новости».

По его словам, внутри укрепления находились пулемётчики, которые мешали продвижению подразделений. Боец действовал ночью и использовал гранаты.

«Один наш пацан взял несколько гранат. Ночью под огнём пулемёта он пополз через всё поле и дополз до этого дзота времен Второй мировой, просто закинул его гранатами. Он совершил такой поступок», — уточнил военный.

Огневую точку ранее пытались подавить артиллерией, танками, миномётами и беспилотниками, однако сделать это не удалось. После ликвидации позиции подразделения получили возможность продвинуться.

«Призрак» в тылу врага: Российский боец в одиночку перехитрил ВСУ и обеспечил успех штурма
«Призрак» в тылу врага: Российский боец в одиночку перехитрил ВСУ и обеспечил успех штурма

Ранее российский военнослужащий Дмитрий Бобров уничтожил штурмовую группу ВСУ, применив гранаты. Бой произошёл при попытке противника продвинуться на позиции. По данным Минобороны, боец подготовил гранаты и атаковал в момент сближения. Несколько точных бросков позволили ликвидировать группу. В результате подразделения ВСУ не смогли развить наступление.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar