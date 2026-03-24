Российский боец в одиночку захватил дзот ВСУ на Добропольском направлении

Российский военнослужащий в одиночку захватил дзот на Добропольском направлении в ДНР и ликвидировал двух бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил стрелок отряда «БАРС-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии с позывным Охало, пишет РИА «Новости».

По его словам, внутри укрепления находились пулемётчики, которые мешали продвижению подразделений. Боец действовал ночью и использовал гранаты.

«Один наш пацан взял несколько гранат. Ночью под огнём пулемёта он пополз через всё поле и дополз до этого дзота времен Второй мировой, просто закинул его гранатами. Он совершил такой поступок», — уточнил военный.

Огневую точку ранее пытались подавить артиллерией, танками, миномётами и беспилотниками, однако сделать это не удалось. После ликвидации позиции подразделения получили возможность продвинуться.

Ранее российский военнослужащий Дмитрий Бобров уничтожил штурмовую группу ВСУ, применив гранаты. Бой произошёл при попытке противника продвинуться на позиции. По данным Минобороны, боец подготовил гранаты и атаковал в момент сближения. Несколько точных бросков позволили ликвидировать группу. В результате подразделения ВСУ не смогли развить наступление.