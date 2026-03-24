24 марта, 05:36

Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ не забирают тела погибших наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Киев зачастую не соблюдает условия контрактов с иностранными наёмниками, включая выплаты и возврат тел. Об этом ТАСС сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, договорённости с иностранцами предусматривают широкий перечень обязательств. Речь идёт о компенсациях, оплате лечения и возвращении погибших на родину. Однако на практике эти пункты часто игнорируются. Особенно это касается раненых, которые не всегда получают необходимую медицинскую помощь и протезирование.

Он привёл пример с гражданкой Колумбии, чей сын погиб в зоне конфликта. По его словам, родственникам не выплатили компенсацию и не организовали транспортировку тела. В результате, как он считает, такие действия подрывают доверие к контрактам и ставят под сомнение гарантии для прибывающих на Украину бойцов.

ВС РФ нанесли удар по погранзаставе с франкоговорящими наёмниками под Одессой
Напомним, что российские военнослужащие при возможности эвакуируют с поля боя тела погибших украинских солдат, которые не были вынесены их сослуживцами. Значительное число погибших остаётся в лесополосах до тех пор, пока их не забирают именно военнослужащие РФ. Такая ситуация наблюдается по всей линии боевого соприкосновения. Эвакуация проводится в тех случаях, когда позволяет оперативная обстановка.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
