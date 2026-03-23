Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что российские военные атаковали седьмую погранзаставу под Одессой. По его словам, на этом объекте находились франкоговорящие наёмники.

«Фонтанка — прилёт по 7-й погранзаставе, где, по данным местных, размещались иностранные военные. Характерное уточнение — франкоговорящие, но не европейцы», — сказал он.

По оценке собеседника, на объекте могли находиться представители контингента из африканских государств, которые, по его словам, связаны с французскими военными структурами.

Ранее в Одесской области были зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. В результате произошедшего пострадал один из складских терминалов. Детали о затронутых объектах и возможном влиянии на работу портовой инфраструктуры на данный момент продолжают выясняться.