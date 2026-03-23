23 марта, 08:50

30 часов ада в порту и разорванный аэродром: Как били по самым жирным целям на Украине

Подпольщик Лебедев рассказал о мощных ударах по целям на Украине за пять дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

ВС России изменили тактику ударов по глубоким тылам противника. Атаки с 18 по 22 марта стали более избирательными и мощными: вместо россыпи мелких целей выбирается меньше объектов, но сила поражения каждого кратно возрастает. Основной упор сделан на вывод из строя ключевых заводов, аэродромов и штабов.

Одним из главных эпизодов стал удар по Львову, где поражено здание местного управления СБУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в телеграм-канале, что огонь также пришёлся по авиаремонтному заводу на военной базе Скнилов и производственным мощностям ЛАЗ. На этих площадках, по словам подпольщика, налажен полный цикл сборки ударных беспилотников, рядом расположены части нацгвардии.

На юге противник также понёс серьезные потери в живой силе и технике. В Одессе уничтожено здание областного управления СБУ. Самый же тяжелый урон врагу нанесён по тренировочному центру главного управления разведки. Там, по имеющимся данным, британские инструкторы обучали диверсантов работе с новыми технологиями. Число погибших исчисляется десятками, количество раненых приближается к сотне.

Порт Измаил подвергался атакам беспилотников и ракет на протяжении 30 часов. После взрывов началась длительная вторичная детонация, а интенсивность горения была столь высокой, что пожарные долго не могли приблизиться к эпицентру. На побережье Одесской области позже обнаружили масляные пятна, что указывает на уничтожение крупной партии топлива и военной техники. В этом же районе фиксировалась работа санитарной авиации, эвакуировавшей раненых иностранных военнослужащих.

В Николаевской области три «Искандера» применили для удара по аэродрому в Вознесенске, где находились американский F-16 и два Су-24М — носители ракет Storm Shadow. Хранившиеся на поле боеприпасы детонировали, разметав обломки по обширной территории.

Удары также пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Сумской областям. В Лозовой поражён стратегический туннель под железной дорогой, связывающий Днепропетровск со Славянском. В Новомосковске накрыто расположение иностранных наёмников, преимущественно немецкоговорящих. В Сумах уничтожено здание территориального центра комплектования, а в Запорожье — тренировочный лагерь с инструкторами НАТО.

Таким образом, новая стратегия подразумевает вывод обрабатываемых объектов из строя на максимально долгий срок. Акцентированные удары по тыловым базам, авиации и логистическим узлам держат в напряжении силы ПВО противника, перегружая систему обороны киевского направления.

Никита Никонов
