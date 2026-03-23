23 марта, 08:04

Ад для ВСУ: Российский «Гекса-кран» уничтожил укрытия ВСУ под Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

В боях за Константиновку (ДНР) группировка «Южная» применила новейший отечественный тяжёлый беспилотник «Гекса-кран». О тестировании и успешном использовании аппарата в боевых условиях сообщили в министерстве обороны России, уточнив, что работу с новинкой провели операторы подразделения войск беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады.

В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе боевой задачи новый беспилотник сбросил противотанковую мину ТМ-62, уничтожив укрытие противника. Кроме того, на одном из участков фронта в районе Константиновки с дрона было сброшено три боеприпаса, что позволило полностью ликвидировать укрепления Вооружённых сил Украины.

Как сообщил командир взвода с позывным Гера, новый беспилотник успешно прошёл боевую проверку в зоне проведения спецоперации. Он особо подчеркнул, что это полностью отечественное изделие, которое по технологичности превосходит всё, что есть у противника.

Ранее сообщалось, что для охраны военных колонн в зоне СВО начали использовать дроны и наземные роботизированные платформы. Квадрокоптеры осматривают обочины и дорожное полотно, при обнаружении подозрительных предметов движение останавливается, а на обследование отправляется робот с манипулятором.

Вероника Бакумченко
