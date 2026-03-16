16 марта, 11:42

Российские военные колонны в зоне СВО перешли под защиту наземных и воздушных дронов

Обложка © GigaChat / Life.ru

Для охраны военных колонн в зоне СВО начали использовать дроны и наземные роботизированные платформы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, квадрокоптеры осматривают обочины и дорожное полотно, при обнаружении подозрительных предметов движение останавливается, а на обследование отправляется робот с манипулятором.

При необходимости дрон устанавливает накладной заряд, который подрывают — так опасность устраняется без больших задержек. Это более эффективно, чем движение без охраны или с пешими сапёрами, уверен председатель «Союза десантников России» полковник Валерий Юрьев. Сопровождение дронами военных колонн — естественное развитие системы их прикрытия, добавил военный эксперт Алексей Леонков.

«Всё идет к тому, что скоро большая часть военной техники будет штатно оснащаться такого рода беспилотниками», — подчеркнул специалист.

К слову, с приходом ясной погоды работа артиллеристов на СВО стала сложнее — виной всему вражеские дроны. Особое внимание теперь уделяется маскировке орудий, причём способ зависит от позиции: в лесу используют сети, ветки и дёрн, в городе — все подручные средства.

Борис Эльфанд
