«Главней всего — погода в доме», — пела Лариса Долина, настаивая, что всё остальное «легко исправить с помощью зонта». Учёные Института проблем управления РАН, видимо, прислушались и создали модернизированную версию маскировочного зонта для СВО.

Главное усовершенствование — новый радиопроницаемый материал: в отличие от предыдущей модели с металлизированным покрытием, он не создаёт помех для связи и РЭБ, позволяя бойцу оставаться на связи прямо под укрытием. Как объяснил научный сотрудник Андрей Мигачёв, зонт эффективно скрывает от тепловизоров и людей, и технику.

В обычных накидках летом жарко, горячий воздух выдаёт бойца, а зонт лишён этого недостатка. Он работает и в мороз, защищая личный состав, оружие и станции РЭБ. Купол собирают вручную — это обеспечивает уникальность рисунка, что затрудняет распознавание при помощи искусственного интеллекта, сообщает газета «Известия».

Ранее на полях СВО «расцвели» невидимые «Гиацинты». Российские артиллеристы нашли нестандартное решение: вокруг пушки «Гиацинт-С» они возвели кирпичную кладку, имитирующую разрушенный дом.