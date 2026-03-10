Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 09:08

Долина подсказала? Проблему с дронами на СВО исправили с помощью зонта

Российские инженеры усовершенствовали маскировочный зонт для защиты от дронов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

«Главней всего — погода в доме», — пела Лариса Долина, настаивая, что всё остальное «легко исправить с помощью зонта». Учёные Института проблем управления РАН, видимо, прислушались и создали модернизированную версию маскировочного зонта для СВО.

Главное усовершенствование — новый радиопроницаемый материал: в отличие от предыдущей модели с металлизированным покрытием, он не создаёт помех для связи и РЭБ, позволяя бойцу оставаться на связи прямо под укрытием. Как объяснил научный сотрудник Андрей Мигачёв, зонт эффективно скрывает от тепловизоров и людей, и технику.

В обычных накидках летом жарко, горячий воздух выдаёт бойца, а зонт лишён этого недостатка. Он работает и в мороз, защищая личный состав, оружие и станции РЭБ. Купол собирают вручную — это обеспечивает уникальность рисунка, что затрудняет распознавание при помощи искусственного интеллекта, сообщает газета «Известия».

Российский танк оснастили «зонтиком» для защиты от дронов в зоне СВО
Российский танк оснастили «зонтиком» для защиты от дронов в зоне СВО

Ранее на полях СВО «расцвели» невидимые «Гиацинты». Российские артиллеристы нашли нестандартное решение: вокруг пушки «Гиацинт-С» они возвели кирпичную кладку, имитирующую разрушенный дом.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Борис Эльфанд
