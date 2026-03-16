16 марта, 09:14

Курсанты восстановили уникальную машину-амфибию для отправки в зону СВО

Обложка © Wikipedia / Cobra216cc

Обложка © Wikipedia / Cobra216cc

Студенты и преподаватели Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта отреставрировали редкую машину-амфибию ЛуАЗ-967, которая вскоре отправится в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Красная звезда».

В работе над транспортёром переднего края (ТПК) приняли участие 50 курсантов военного учебного центра. Они полностью перебрали двигатель, заменили проводку и привели в порядок ходовую часть.

ЛуАЗ-967 был создан в середине 60-х годов специально для Воздушно-десантных войск. Лёгкая амфибия предназначена для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и установки вооружения. Отличительная особенность машины — откидная рулевая колонка, позволяющая водителю управлять ею лёжа, чтобы оставаться менее уязвимым на поле боя.

«Калашников» отгрузил первую партию ракет 9М333 в 2026 году

Ранее «Ростех» передал российским войскам партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Их произвёл концерн «Уралвагонзавод». Технику доработали с учётом опыта СВО.

Юрий Лысенко
