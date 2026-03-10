Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 15:28

«Калашников» отгрузил первую партию ракет 9М333 в 2026 году

Обложка © Telegram / Концерн «Калашников»

Обложка © Telegram / Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию зенитных управляемых ракет 9М333 государственному заказчику. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Речь идет о боеприпасах для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и его модификаций. В концерне отметили, что эти системы широко востребованы в зоне специальной военной операции.

Ракета 9М333 предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток. Она может применяться в условиях использования сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.Также этот боеприпас способен поражать дистанционно пилотируемые летательные аппараты и крылатые ракеты. Головка самонаведения 9М333 работает в трёх режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом.

«Ростех» представил 8 новых типов беспилотников перед Днём защитника Отечества
«Ростех» представил 8 новых типов беспилотников перед Днём защитника Отечества

Ранее «Ростех» передал войскам партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Их произвёл концерн «Уралвагонзавод». Технику доработали с учётом опыта спецоперации.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar