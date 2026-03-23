23 марта, 08:01

Армия России нанесла удар по полигону с техникой НАТО под Черниговом

Армия России нанесла удар по полигону с военной техникой НАТО у посёлка Репки в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, целью стал бывший военный городок, который сейчас используется теробороной для подготовки бойцов.

В разговоре с РИА «Новости» Лебедев добавил, что после прилёта шесть машин скорой помощи, предназначенных для эвакуации тяжёлых пациентов, направились в Чернигов.

Уточняется, что этот полигон был задействован в тренировках украинских подразделений по работе с вооружениями, поставляемыми странами НАТО. Инфраструктура объекта получила серьёзные повреждения.

Удары по подобным базам наносятся регулярно в ответ на обстрелы гражданских объектов. В зоне поражения также находятся энергетические мощности, предприятия оборонного сектора и узлы военной связи.

Киевляне сняли на видео пролёт ракеты «Искандер» над городом
Никита Никонов
