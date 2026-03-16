Киевляне сняли на видео пролёт ракеты «Искандер» над городом
Жители Киева утром 16 марта засняли пролёт ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». На видео видно, как баллистическая ракета быстро проносится над оператором. Точное место съёмки в пределах города не уточняется.
В Минобороны России инцидент пока не комментировали. Но ранее в центре Киева было задымление на Майдане Незалежности после работы системы противовоздушной обороны. Мэр города Владимир Кличко уточнил, что обломки БПЛА упали в самом сердце украинской столицы. А возле одной из станций метро в украинской столице был замечен столб дыма. Всё это сопровождалось звуками новых взрывов.
