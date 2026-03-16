Киевляне сняли на видео пролёт ракеты «Искандер» над городом

В Минобороны России инцидент пока не комментировали. Но ранее в центре Киева было задымление на Майдане Незалежности после работы системы противовоздушной обороны. Мэр города Владимир Кличко уточнил, что обломки БПЛА упали в самом сердце украинской столицы. А возле одной из станций метро в украинской столице был замечен столб дыма. Всё это сопровождалось звуками новых взрывов.