Столб дыма поднялся у метро в Киеве после серии взрывов

В Киеве снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Около одной из станций метро виднее столб дыма, сообщило украинское издание «Киев 24».

Столб дыма у станции метро в Киеве. Видео © Telegram / Твой Киев

«В Киеве раздаются новые взрывы», — сказано в публикации.

Одновременно онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации фиксирует активную воздушную тревогу по столице. После взрывов у одной из станций метро наблюдался дым. СМИ сообщают, что Киев атаковали беспилотники.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия нанесла серию ударов по энергетической и военной инфраструктуре в Киевской области. Под удар попали склады с французскими беспилотниками, а даже Трипольская ТЭС — один из важнейших объектов в регионе.