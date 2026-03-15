На полигоне под Киевом взорвали дорогой секретный груз из Франции

В районе города Васильков под Киевом был нанесён удар по полигону, который, по сообщениям сопротивления, использовался для запуска беспилотников дальнего действия. На объект недавно доставили новые французские беспилотники. Детали раскрыл координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Васильков — удар по полигону, откуда запускались БПЛА дальнего действия. Пишут, что туда недавно привезли новые французские беспилотники. Вместе с техникой могли быть уничтожены и иностранные специалисты», — пишет подпольщик.

Кроме того, по сообщениям источников, серьёзное попадание было зафиксировано и в районе Жулян в Киеве. После этого, как утверждается, СБУ усилила меры безопасности: в ряде районов появились блокпосты, проводится проверка документов и телефонов

А ранее Владимир Зеленский пожаловался на высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны против новых украинских «чудо-ракет» «Фламинго». По его словам, большинство снарядов дальнего действия FP-5 перехватывается на подлёте к целям.