16 марта, 08:51

Обломки БПЛА упали на Майдане Незалежности в Киеве

Обложка © Новини. LIVE

Обложка © Новини. LIVE

В центре Киева наблюдается задымление на Майдане Незалежности после работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили местные власти и СМИ.

Задымление и обломки БПЛА в самом центре Киева. Видео © Новини. LIVE

Мэр города Владимир Кличко уточнил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали в самом сердце украинской столицы. По его словам, инцидент произошёл в результате перехвата дрона средствами ПВО, что и вызвало задымление в районе площади Независимости.

Власти призвали киевлян сохранять спокойствие и следовать инструкциям по безопасному перемещению по центру города, пока продолжается обследование территории и устранение последствий падения обломков.

Киев объявили главным проигравшим от войны на Ближнем Востоке

Ранее Life.ru рассказывал, что Киев оказался под атакой БПЛА. Возле одной из станций метро в украинской столице также был замечен столб дыма. По словам местных СМИ, всё это сопровождалось звуками от новых взрывов.

