Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 07:46

Киев объявили главным проигравшим от войны на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

США и Израиль провели военную операцию против Ирана, а главным проигравшим в этой цепочке событий оказалась Украина. Совпадение сразу нескольких факторов оказалось крайне неблагоприятным для Киева, пишет The American Conservative.

Автор статьи отмечает, что расход ракет-перехватчиков у противника, рост нефтяных доходов России и пауза в международных переговорах были для Киева совсем не кстати. В результате Украина теперь получает меньше оборонительной помощи, что ставит под угрозу её возможности в конфликте.

События вокруг Ирана создают для Киева «идеальный шторм» — сочетание военной, экономической и дипломатической неудачи, который серьёзно осложняет его положение на международной арене, заключили журналисты.

Названо имя магната, который зарабатывает $500 тыс. в день на закрытии Ормузского пролива
Владимир Зеленский надеялся, что США примут его помощь в конфликте на Ближнем Востоке, что позволило бы ему восстановить некоторые дипломатические позиции на фоне угасшего интереса к Украине. Однако Штаты отказались, а президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима — это последний человек, к кому Вашингтон обратится за поддержкой. Вместе с тем для Белого дома Израиль важнее Украины, поэтому украинским властям приходится рассчитывать лишь на «объедки с барского стола».

Владимир Озеров
