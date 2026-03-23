Власти Одессы рассказали о повреждениях после массированного удара ВС РФ
© ТАСС / РА /Juliane Sonntag
В Одесской области зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, в частности, повреждён один из складских терминалов. Кипер добавил, что оперативные службы приступили к оценке масштаба нанесенного урона.
В настоящее время детали о типе атакованных объектов и последствиях для работы порта уточняются.
Министерство обороны РФ ранее сообщило о результатах работы российских подразделений за минувшие сутки. Удары наносились по широкому спектру объектов противника. Так, в зону поражения попали объекты топливно-энергетического комплекса Украины. Помимо этого, под ударом оказалась портовая и транспортная инфраструктура, которую киевский режим задействует в своих интересах.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.