Власти Одессы рассказали о повреждениях после массированного удара ВС РФ

В Одесской области зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в частности, повреждён один из складских терминалов. Кипер добавил, что оперативные службы приступили к оценке масштаба нанесенного урона.

В настоящее время детали о типе атакованных объектов и последствиях для работы порта уточняются.

Министерство обороны РФ ранее сообщило о результатах работы российских подразделений за минувшие сутки. Удары наносились по широкому спектру объектов противника. Так, в зону поражения попали объекты топливно-энергетического комплекса Украины. Помимо этого, под ударом оказалась портовая и транспортная инфраструктура, которую киевский режим задействует в своих интересах.