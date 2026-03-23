Удары по портовой инфраструктуре и пунктам наемников: итоги суток от Минобороны

Министерство обороны РФ 23 марта сообщило о результатах работы российских подразделений за минувшие сутки. Удары наносились по широкому спектру объектов противника.

В зону поражения попали объекты топливно-энергетического комплекса Украины. Помимо этого, под ударом оказалась портовая и транспортная инфраструктура, которую киевский режим задействует в своих интересах.

В ведомстве уточнили, что авиация, ракетные войска и артиллерия работали комплексно. Огневое поражение также было нанесено по местам сборки и запуска беспилотников дальнего действия.

Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований. Речь идёт как о позициях подразделений ВСУ, так и о местах размещения иностранных наёмников.

Всего целями для российских сил стали объекты в 147 районах. В Минобороны отметили, что ударные средства применялись в рамках продолжающейся специальной военной операции.