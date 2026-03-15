Российские военные выносят с передовой брошенные тела погибших солдат ВСУ

Российские военнослужащие при возможности эвакуируют с поля боя тела погибших украинских солдат, которые не были вынесены их сослуживцами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Значительная часть тел украинских военнослужащих остаётся лежать в посадках, пока их не эвакуируют российские военнослужащие», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что такая ситуация наблюдается по всей линии боевого соприкосновения. Эвакуация проводится в тех случаях, когда позволяет оперативная обстановка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта российские силы нанесли удары по объектам Вооружённых сил Украины в Николаевской области. В Коблево удар пришёлся по отдельно стоящему пансионату, где могли находиться добровольцы, проходившие подготовку у британских инструкторов. Утром на въезде в Николаев были замечены микроавтобусы с табличками «груз 200».