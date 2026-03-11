Владимир Путин
11 марта, 11:10

Тела бойцов ВСУ начали вывозить автобусами после удара по пансионату у Николаева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

В ночь на 11 марта были нанесены удары по объектам ВСУ в Николаевской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Коблево удар пришёлся по отдельно стоящему пансионату, где могли находиться добровольцы, проходившие подготовку у британских инструкторов.

По его словам, в районе Снегирёвки под удар могли попасть недавно прибывшие морские пехотинцы. Утром на въезде в Николаев, по данным источника, были замечены микроавтобусы с табличками «груз 200». Также сообщается о перевозке повреждённой военной техники в ремонтные мастерские города.

«Сегодня утром насчитали пока 2 микроавтобуса с надписью «груз-200», вероятно было больше», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что украинское командование отправило под Купянск отряд «охотников» на дезертиров. В Шевченково прибыло сводное подразделение, укомплектованное наиболее радикально настроенными боевиками. Их миссия – не сражаться с ВС РФ, а выявлять и возвращать на передовую собственных солдат.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
