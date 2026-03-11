Владимир Путин
Удар по отряду ВСУ, высадившемуся на острове Змеиный, попал на видео

Telegram-канал «Изнанка» обнародовал видеоматериалы, демонстрирующие атаку на позиции боевиков украинских сил спецопераций на острове Змеиный в Одесской области. Согласно данным источников, целью удара стал обнаруженный на острове временный пункт размещения военнослужащих центра спецопераций «Юг» ВСУ.

Удар по острову Змеиный. Видео © Telegram / Изнанка

Для поражения этой цели было использовано высокоточное оружие – универсальные межвидовые планирующие боеприпасы (УМПБ).

Нет данных о потерях ВСУ после удара по пункту дислокации ССО на острове Змеиный. Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, заявил, что известна лишь эвакуация пострадавших и погибших катерами. По слухам, на остров прибыли новые военные и строители для восстановления связи.

Ранее сообщалось, что ВКС России ударили по острову Змеиный сверхзвуковыми ракетами Х-32. Змеиный относится к Одесской области Украины, расположен в 35 километрах от побережья на широте дельты Дуная. Площадь острова — чуть больше 20 гектаров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Изнанка

