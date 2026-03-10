Смертоносный русский «квартет» разнёс объекты энергетики и лежбища ВСУ в 144 районах

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, в 144 районах. В операции участвовали авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия., доложили в Министерстве обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — сообщили в министерстве.

Также удары были нанесены по местам хранения, подготовки и запуска дальних ударных беспилотников. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников