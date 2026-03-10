Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 09:15

Смертоносный русский «квартет» разнёс объекты энергетики и лежбища ВСУ в 144 районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, в 144 районах. В операции участвовали авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия., доложили в Министерстве обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — сообщили в министерстве.

Также удары были нанесены по местам хранения, подготовки и запуска дальних ударных беспилотников. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников

Минобороны сообщило об уничтожении 37 беспилотников над регионами РФ
Минобороны сообщило об уничтожении 37 беспилотников над регионами РФ

Ранее российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS и три Vampire ВСУ. Удары наносились беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками. Также Минобороны показало, как «Герань» разнесла вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Михайловки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar