Смертоносный русский «квартет» разнёс объекты энергетики и лежбища ВСУ в 144 районах
Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, в 144 районах. В операции участвовали авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия., доложили в Министерстве обороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — сообщили в министерстве.
Также удары были нанесены по местам хранения, подготовки и запуска дальних ударных беспилотников. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников
Ранее российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS и три Vampire ВСУ. Удары наносились беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками. Также Минобороны показало, как «Герань» разнесла вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Михайловки.
