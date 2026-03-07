Минобороны сообщило об уничтожении 37 беспилотников над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атаки были отражены 7 марта в период с 10:00 до 17:00 по московскому времени. 20 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области. Ещё 12 аппаратов ликвидированы в небе над Курской областью и пять — над Брянской областью.

Ранее Life.ru писал, что в Херсонской области со стороны ВСУ развернулась настоящая охота на гражданских. За последние сутки украинские дроны атаковали мирные автомобили, в результате чего погиб один человек и ещё четверо получили ранения.